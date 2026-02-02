ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が２日、都内で行われた初主演映画「スペシャルズ」（内田英治監督、３月６日全国公開）の完成披露試写会に出席した。劇中で使用された白のスーツで登場。「初めての主演作が、内田監督の作品ということで、本当にうれしい」と声を弾ませた。伝説の元殺し屋・ダイヤを演じた佐久間は、ガンアクションにも初挑戦。「本当に激しくて、伝説の殺し屋なんで、動きに説得力が必要かなと思って、家の中で