◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）大きく歴史を塗り替える。エムズビギンは２４年のセレクト１歳セールで国内史上２位の５億９０００万円で落札。今まで重賞勝ち馬のセリ最高落札額記録は２億５０００万円だが、今回勝てば２倍以上も上回ることになる。「体はそう変わっていないけど、走りのバランスは良くなっています」と友道調教師。一戦ごとに伝わる成長が頼もしい。母は欧州Ｇ１で