巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２日、宮崎キャンプで初めてブルペン入りし、山瀬慎之助捕手（２４）を相手に４３球を投げ込んだ。「６〜７割ぐらい」の力感で直球、得意の２種のツーシームを投じた最速１５４キロ左腕。山瀬からは時折「いいね！」と声をかけられたが、自己採点は辛めで「全然ですね。納得いかなかったです。投げきれなかった」と悔しさをあらわにした。首脳陣に加え、多くのファンや報