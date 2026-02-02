タレントのマツコ・デラックスが２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「一生のお願い」というワードについて持論を展開する一幕があった。この日の番組では、若者の間で「一生のお願い」という言葉の価値が軽くなり、令和の現役高校生のうち約６割が「一生のお願い」を既に使ってしまっているという記事を紹介。スマホやタブレットを親に買ってもらう際や宿