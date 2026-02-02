巨人の育成１位・冨重英二郎投手＝ＢＣ神奈川＝、同２位・林燦（はやし・きら）投手＝立正大＝、同４位・河野優作投手＝愛知学院大＝が２日、宮崎で行われている２軍キャンプで初のブルペン入り。石井琢朗２軍監督が見つめる中で、おのおのがアピールした。大竹寛２軍投手コーチは「気持ちの高ぶりが伝わってきた。思っている以上に力強いボールを投げ込んでいた」と評した。その上で今後の課題にも言及。「『最後の１球をベ