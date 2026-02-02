弓道の県選手権が行われ、25年ぶりに県大会に挑んだ選手や8段を保有するレジェンドなど、鹿児島県内の弓道家が出揃いました。 国民スポーツ大会の一次選考を兼ねて行われた弓道の県選手権。大学生や一般ら300人以上が集いました。国スポ経験のある選手たちが弓を引きました。 少年男子で去年、国スポ優勝を果たした稲本先李選手は、この日が成年の部のデビュー戦。（入賞ならず、ほろ苦いデビューとなった）