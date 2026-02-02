志布志市長選挙で3期目の当選を果たした現職の下平晴行さんに当選証書が手渡されました。 任期満了に伴う志布志市長選挙は開票の結果、現職の下平晴行さんが5305票を獲得し新人の3人を抑え、3期目の当選を果たしました。 2期目の公約を96％達成できたと実績をアピールし、小中学校の入学支援金の創設などを訴えていました。 投票率は61.80％で４年前の前回を0.98ポイント下回りました。 一夜明けたきょう2日、下平さんは