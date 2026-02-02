りそなグループB2鹿児島レブナイズは、アウェーで福井と連戦。100点ゲームの快勝です。 西地区3位、白のユニホームのレブナイズは東地区4位の福井と対戦しました。きのう1日の第2戦、一進一退の攻防のなか、兒玉からパスを繋いで、ゲインズ・ジュニア。 エースのダンクで勢いに乗ると、来シーズンからBプレミアの広島に加入する、松野が続き、1点リードで試合を折り返します。 後半