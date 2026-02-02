あす2月3日は節分です。豆まきに加えて「恵方巻」を食べる人もいらっしゃるとおもいます。原材料費の高騰など物価高の影響を受ける中、販売店も工夫をして準備を進めています。 イオン鹿児島店です。今年は長さが15センチほどのものから半分のサイズまで、40種類を販売します。 （客） 「迷います。めっちゃおいしそうで」 「サーモン一択で。子どもは納豆巻が好きで」「たのしみです」 価格は、ハーフサイズが