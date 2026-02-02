ディズニーの人気キャラクターが描かれた壁紙が、病気と闘う子どもたちを笑顔にしました。 福岡市東区のこども病院に設置されたのは、ミッキーマウスやアナと雪の女王などディズニーの人気キャラクターが描かれた壁紙です。2日に、闘病中の子どもたちも参加してお披露目のセレモニーが開かれました。壁紙は、病気と闘う子どもたちに前向きな気持ちになってもらおうと、ウォルト・ディ