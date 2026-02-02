先週、最高値を更新し、初めて1グラム3万円を超えた国内の金の価格。その後、急落したものの依然として2万円台後半で推移しています。安定資産といわれる「金」の価格変動に熱い視線が注がれる中、消費者心理も揺れ動いています。 ■八木菜月アナウンサー「店内には、金のペンダントやネックレスなど、美しく輝く商品がずらりと並んでいます。」福岡市中央区にある貴金属店です。去年と比べ、来店者の数はおよそ1.5倍に増