「しあわせは食べて寝て待て」 桜井ユキが主演を務めるドラマ『しあわせは食べて寝て待て』のスペシャルドラマが、2026年夏に総合テレビおよびBSP4Kで放送される。NHKは2月2日、水凪トリの同名コミックを原作としたドラマ「しあわせは食べて寝て待て」のスペシャルドラマ制作を開始したと発表した。2025年4月に放送された連続ドラマ（ドラマ10）の反響を受けたもので、2026年夏に総合テレビおよびBSP4Kで放送される