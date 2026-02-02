欧州株徐々に買われ、上げに転じる 東京時間19:02現在 英ＦＴＳＥ100 10224.08（+0.54+0.01%） 独ＤＡＸ24607.59（+68.78+0.28%） 仏ＣＡＣ40 8132.59（+6.06+0.08%） スイスＳＭＩ 13245.54（+57.28+0.44%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:02現在 ダウ平均先物MAR 26月限48860.00（-148.00-0.30%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6925.00（-40.75-