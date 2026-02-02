ドル円１５４．８０近辺、ユーロドル１．１８６０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、引き続き落ち着いた値動きとなっている。ドル円は154.80付近と、ほぼ先週末NY終値水準で取引されている。ユーロドルは1.1860付近と、本日の狭いレンジ（1.1840-1.1875）での取引が続いている。ユーロ円は183.65-70レベルと、本日のレンジ（183.14-184.28）のほぼ半ば水準となっている。 この日は金や銀、原油などが