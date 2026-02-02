北海道旭川市でいじめを受けた市立中2年の女子生徒が2021年に自殺したのは市が適切な対応を怠ったためとして、遺族側が市に損害賠償を求めた訴訟で、市が和解する方針を固めたことが2日、関係者への取材で分かった。