日本代表の森保一監督が2日、欧州視察から帰国し、羽田空港で報道陣の取材に応じた。約2週間にわたった今回の欧州視察ではドイツ、オランダ、チェコ、イングランド、スコットランド、フランスで日本人選手所属チームの12試合を現地視察。同時並行で名波浩、長谷部誠両コーチも別の試合を視察しており、森保監督は現在の視察体制について「手厚くなっていると思う」と手応えを口にした。森保監督は1月16日に欧州に出発した後、1