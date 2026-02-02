1月31日から2月1日にかけ、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」のB1リーグ戦第21節が開催された。両地区で熾烈な順位争いが続く中、スタッツランキング上位の実力者たちが活躍を見せた。 ◆■得点部門1位：ジャレット・カルバー（仙台89ERS） 得点ランキングトップに君臨するのは、仙台のカルバー。前節までの直近5試合中4試合で30得点オーバーの活躍を見せ