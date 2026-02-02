ヘンクのMF伊東純也がデンデル戦で先制点を演出ベルギー1部ヘンクのMF伊東純也は2月1日、リーグ第23節デンデル戦に先発出場し、開始3分に先制点のアシストを記録した。チームの2-1での勝利に貢献し、長期離脱からの完全復活を印象付けている。昨年10月の負傷により約2か月の離脱を余儀なくされた伊東だが、昨年末に復帰。2試合連続のスタメンとなったこの日は、開始早々に魅せた。左サイドの崩しからエリア内へ飛び出すと、右