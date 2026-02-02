衆議院議員選挙は投開票まで１週間を切り、各陣営の動きが熱を帯びています。各候補の選挙戦に密着しました。きょうは、県３区です。 【写真を見る】【山形3区】衆議院選挙候補者の訴えは？ 横顔にも密着 県３区に立候補しているのは、届出順に中道改革連合の新人、落合拓磨さん（２８）、参政党の新人、遠藤和史さん（６０）、自民党の前職、加藤鮎子さん（４６）、国民民主党の新人、喜多恒介さん（３６）