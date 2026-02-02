バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の手」の予約受付を2026年1月30日(金)16時より開始しました。アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』の主人公・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）の左手に封じられた「鬼の手」を精緻に再現したアイテムが、プレミアムバンダイに登場☆ e-BANPRESTO「アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 鬼の