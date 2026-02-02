3日の節分を前に周南市の保育園に今年も鬼がやってきました。（鬼登場）周南市の和光保育園にやってきたのは細長い金棒を持った赤鬼と青鬼です。園庭にいた年少から年長までの園児、およそ80人。ビックリして泣き出してしまう園児もいましたがみんなで豆を投げ勇敢に立ち向かいます。（園児と鬼が相撲）「はっけーい のこった」豆まきの後は体の大きな鬼たちと相撲で真剣勝負。園児たちは力を合わせて見事、鬼退治に成功しま