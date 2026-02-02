1日、十日町市で男性2人が流雪溝に流され死亡するなど、除雪作業中の事故が相次いでいます。県は、転落などへの注意を呼びかけています。 ■柏百花記者 「空き家の雪下ろしをしていた男性2人は、こちらの流雪溝に落ちたと見られています。」 死亡したのは、十日町市城之古の高野慎一さん(74)と十日町市南新田町の波形静男(67)さんです。警察などによりますと、高野さんと波形さんは空き家の雪下ろし中に流雪溝の流れが悪く