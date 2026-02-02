大相撲春場所での新十両昇進を決めた奄美市出身の「福崎」改め「藤天晴」が安田市長を表敬訪問し「あっぱれと言われるよう頑張りたい」と今後の意気込みを語りました。奄美市役所の職員に拍手で迎えられたのは大相撲春場所での新十両昇進を決めた「福崎」改め「藤天晴」です。安田市長に新十両昇進を報告しました。奄美市出身で樟南高校を卒業した「藤天晴」。2025年の春場所で初土俵を踏みました。1月の初場所では5勝2敗と