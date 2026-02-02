2月8日に投開票の衆議院総選挙と県知事選挙。1日までに期日前投票を済ませた人は、いずれの選挙も前回より多くなっています。県選挙管理委員会の発表によりますと、1日までの5日間に衆院選の期日前投票を済ませた県内の有権者は5万2248人。有権者数の割合では4.81％で、前回・2024年の総選挙の同じ時期と比べ0.91ポイント増えています。また、1日までの10日間に県知事選の期日前投票を済ませたのは6万1424人。有権者数の割合では5.