2日(月)は広く雪が降り、さらに積雪が増えたところもあります。とくに、中越では降雪が強まりました。 ◆現在の積雪状況 もっとも多くなっている魚沼市守門では3m22cmの雪が積もっています。 また、山沿いでは所々で2mを超えているほか、上越市高田や長岡市でも1m以上の雪が積もっています。 そして、雪が強まるのは一旦2日(月)夜のうちまでとなりそうです。 ◆3日(火)午前9時の予想天気図 本州付近は、次第に東シナ海