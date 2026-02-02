―財政悪化シナリオに警戒感も、ガソリンに次ぐ物価高対策の動向に市場も注視― 8日投開票の衆院選を巡り、食品への消費税を巡る扱いが争点の一つとしてクローズアップされている。中道改革連合が食料品の消費税率をゼロとすることを基本政策に盛り込み、自民党と日本維新の会は2年間限定の食料品消費税率ゼロを公約に掲げた。選挙公約を材料に食品株には思惑的な買いが入り一時的に動意づく場面があったが、