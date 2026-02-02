伊東市は、令和8年2月8日(日)に大室山で「第47回大室山 山焼き」を開催します。大室山は、お椀をふせたようなシルエットが特徴的な伊東のシンボルです。山焼きは700年余りの歴史を持つ伝統行事で、山の保全を目的として始まった行事が今では伊東の春の風物詩として定着しています。 伊東市「第47回大室山 山焼き」 開催日：令和8年2月8日(日) 9:15〜13:00(予定)延期の場合：令和8年2月15日(日) 以降については公式