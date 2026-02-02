県内は、平地を含め平年の倍以上の積雪となっているところがあります。魚沼市守門では、県内で唯一積雪が3mを超えました。 ■柏百花記者 「午後2時の魚沼市守門地区です。先ほどから雪の粒が大きく降り方も強くなってきました。積雪計を見ますと、3m30cmほどまで積もっています。」 魚沼市守門では、2日(月)午後5時の積雪が322cm。今シーズン県内唯一の3m超えとなりました。 ■住民 「8日間くらい連続で雪が降っ