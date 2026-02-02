節分に生きた牛が当たる牛替神事。2日から防府天満宮で始まりました。牛替神事は、毎年2月の節分に防府天満宮で行われるくじ引きで、生きた牛が当たる全国的にも珍しい神事です。防府市内の商店などで配られる「牛替券」を防府天満宮で「番号券」へと引き換え、3日午後6時から行われる抽選の結果を待ちます。ことしで115回目となる神事の景品には、「神牛」と名付けられた子牛をはじめ、4000点ほどの商品が集まっているということ