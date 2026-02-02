北海道・倶知安警察署は2026年2月2日、ニセコ町で山岳遭難が発生したと発表しました。消防によりますと、2月2日午後3時すぎ、ニセコモイワスキーリゾートの関係者から「コース外で心肺停止の人がいる」と消防に通報がありました。警察によりますと、男性は２０代の外国籍で、コース外で心肺停止の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。男性は7人グループでコース外に入ってい