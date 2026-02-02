【ポイント】・節分（3日）は冬型が緩み、日本海側の雪も小康状態。・関東は冷たい北風がやや強まる。・4日（水）は「立春」。春の気配を感じる暖かさ。・6日（金）は北日本を発達した低気圧が通過。北海道は猛ふぶき。・週後半は全国的に3月並みが多いが、土日は再び厳しい寒さ。【全国の天気】3日（火）は季節の変わり目、「節分」です。真冬並みの寒さが続きますが、日本海側の雪は次第に止む所が多いでしょう。一方、太平洋側