警察によりますと、2月2日午後5時45分ごろ、熊本県高森町の国道265号高森峠で「車がスリップして動けない」という通報が相次ぎました。 大型トラックを含む3台ほどが高森7号トンネル付近でスリップし、道路の両車線をふさいでいるということです。雪の影響でスリップしたとみられます。 2日午後7時の時点で、現場付近は通行止めとなっていて、解除の見通しは立っていないということです。