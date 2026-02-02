ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、死刑が執行されたいわゆる「菊池事件」について、再審（裁判のやり直し）を認めないとした熊本地方裁判所の決定を不服として、弁護団は2月2日、福岡高等裁判所に即時抗告しました。 【写真を見る】「司法の責任 福岡高裁に問う」ハンセン病とされた男性をめぐる「菊池事件」再審求めて弁護団が即時抗告 「菊池事件」は1952年に役場職員が殺害され、ハンセン病とされた男性が逮捕