和歌山県海南市総合行政委員会事務局は2日、衆院選の期日前投票所で有権者1人に小選挙区の投票用紙の交付漏れがあったと発表した。ミスは1日に発生。有権者の特定はできていないという。事務局によると、投票用紙の交付枚数を確認した際に判明した。投票所が混雑し、有権者の誘導が不十分だったことや、比例代表の投票用紙を交付する際に小選挙区に投票したか確認を怠ったことが原因だとしている。