山口県宇部市選挙管理委員会は2日、衆院選の期日前投票で、介助が必要な男性1人へ投票用紙の誤交付があったと発表した。選管によると、2日午後1時10分ごろ、市内の投票所で小選挙区の後に比例代表の投票用紙を交付するところ、介助する職員が誤って先に比例分を交付した。比例の用紙に小選挙区の候補者名を書いたものは無効となるという。