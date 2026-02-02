雪が積もる鳥取市、高速道路の出口付近で撮影されたのは逆走車です。ゆっくりとこちらに近づいてきます。目撃者によりますと、逆走車は目撃者の車の横をすり抜けようとしますが、車を寄せて隙間をふさいだことで、ようやく自身の逆走に気付いたように見えたといいます。そのまま進んでいれば事故を起こしかねない危険な逆走。なぜ反対方向に進入してしまったのでしょうか。目撃者は「雪で道路標識を見間違えたのかもしれない」と話