香港市内の両替所の外壁＝2019年8月（共同）東京・上野や羽田空港で襲われた人たちは、多額の日本円を両替のため香港に運ぶ途中だった。なぜ香港に持ち出すのか。専門家は「世界有数の金融市場である香港は有利な為替レートを選び放題。為替で差益を得やすい」と指摘する。「業者から買い取った金（ゴールド）を売却して得た現金を、両替のため毎日のように香港に運んでいた」。捜査関係者によると、羽田空港駐車場で1月30日未