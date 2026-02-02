6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に出場するスピードスケート女子の高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）の強さの秘密を、1日深夜放送のフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）で姉の高木菜那さん（33）、清水宏保氏（51）の2人の金メダリストが分析した。番組では元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さんが高木にインタビュー。その前に練習を見学し、目の前を通過するスピードに「速っ！」と驚