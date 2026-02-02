【プロ野球】春季キャンプ・中日（1日／沖縄）【映像】中日新加入の“メジャー164発男”、初日からサク越え連発待望の“長距離砲”がベールを脱いだ。プロ野球の春季キャンプが1日から各地でスタートし、中日ドラゴンズに加入した新外国人選手のミゲル・サノー内野手がいきなりサク越え連発。ファンを興奮させている。サノーは196センチ、126キロの大型内野手で、メジャーリーグの