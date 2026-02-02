落語家の立川志らく（６２）が２日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。映画監督の長谷川和彦さんを追悼した。「青春の殺人者」「太陽を盗んだ男」で知られる長谷川さんは１月３１日、多臓器不全のため都内の病院で死去した。８０歳だった。訃報に接した志らくは「実は立川志らくの才能を誰よりも早く見抜いてくれたのが長谷川監督だったのです」と切り出した。「まだ私が大学生の頃、落研が何人も集まって誰が１番面白いかとい