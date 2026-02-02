◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（２日、後楽園ホール）新日本プロレスは２日、後楽園ホールで「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。第２試合の８人タッグマッチでＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロンがマスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通と組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮、ディック東郷、金丸義信、ＤＯＵＫＩと対戦した。２・１１大阪でウルフに挑む成