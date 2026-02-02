子どもの頃の記憶は、大人になっても残っていることが多いものです。それがあまりにも良くない記憶だと、生活に支障が出ることも……。これは筆者の友人・H香が頭を抱えてしまった夫とのエピソードです。 見えない傷を抱えた夫 私は5歳年下の夫と中学生の息子の3人家族です。夫は結婚前から少々子どもっぽいところがあったのですが、年下だからかなと思っていました。しかし、息子が生まれてからも夫の様子は変わらず。