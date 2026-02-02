巨人は２日、１軍宮崎キャンプの全体練習後に内野手が特守を行った。泉口友汰、門脇誠、浦田俊輔、小浜佑斗、石塚裕惺の５選手が参加。目指すは鉄壁の内野陣。サブグラウンドでゴロ捕球や二塁けん制の入り方、二遊間の連係などを繰り返した。