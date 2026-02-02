メ～テレ（名古屋テレビ） 中部電力の林社長は浜岡原発について、「必要性は変わらない」と改めて再稼働を目指す姿勢を示しました。 中部電力は浜岡原発の再稼働の審査で、地震データを不正に操作し、意図的に揺れを小さく見せていた疑いがあります。 林欣吾社長は2日の定例会見で、早期の再稼働を目指してきた浜岡原発の必要性を改めて強調しました。 「浜岡原発の重要性、必要性については何ら変わるもので