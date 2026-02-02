巨人に新加入した北浦竜次投手（２６）が２日、宮崎キャンプ２日目で初めてブルペン入り。先輩である大城卓三捕手（３２）を相手に多彩な球種を混ぜて計３１球を投じた。「めちゃくちゃ楽しかったですね。思い切って投げられました」と明るい表情に手応えがにじんだ。投球後は大城と笑顔で数分間コミュニケーション。各球種の使いどころや球筋の特長、現時点での課題などを対話の中で伝えることができた。中でも印象に残ったの