共産党が2日、自民党国対を通じ、高市早苗首相（64）宛に「NHK『日曜討論』における高市総理大臣の欠席に強く抗議する」とした文書を、社民党との連名で送付したと発表した。 【写真】かつてはこんな時も…高市早苗氏と福島瑞穂氏が虎メガホンを振り合う 文書では「昨日午前放送されたNHK『日曜討論』において、高市総理大臣が急遽番組を欠席したことに、強く抗議する」として、高市早苗総理が1日に放送されたNHK「日曜討論