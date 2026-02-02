【新華社北京2月2日】中国外交部の報道官は2日、〓貽琴（しん・いきん）国務委員がスペイン政府の招きに応じ、4、5両日の日程で同国を訪問、6日にはイタリアのミラノで行われる第25回冬季五輪開会式などの行事に出席すると発表した。