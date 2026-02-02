アメリカ音楽界で最高の栄誉とされるグラミー賞授賞式。アーティストからはトランプ政権の移民政策に対する抗議の声も上がりました。1日、ロサンゼルスで行われた第68回グラミー賞授賞式。K-POPグループ「BLACKPINK」のロゼさんやブルーノ・マーズさんらスターたちのパフォーマンスが花を添える中、最優秀楽曲賞に輝いたビリー・アイリッシュさんは、トランプ政権による不法移民の摘発をめぐり次のように話しました。ビリー・アイ