きのう富山市の牛岳温泉スキー場でリフトが故障して緊急停止し、およそ200人がリフトに取り残され救助されました。リフトに乗っていた人が、当時の様子を語りました。「ゆっくり立ち上がってください。はい下ろします」きのう午前11時すぎ、牛岳温泉スキー場の4人乗りリフトの山頂側降り場で、滑車の部品が壊れ、リフトが緊急停止しました。乗っていたおよそ200人は一時取り残されました。当時、乗っていた人は。松島