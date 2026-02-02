チベット仏教の最高指導者であるダライ・ラマ14世がグラミー賞を受賞したことについて、中国政府は強く反発しています。アメリカ音楽界で最高の栄誉とされるグラミー賞で、ダライ・ラマ14世の「メディテーションズ」が「最優秀オーディオブック、ナレーション、ストーリーテリング・レコーディング」賞を受賞しました。これについて、中国外務省の林剣報道官は「ダライ・ラマは宗教の衣をまとった反中分裂主義者だ」と批判したうえ